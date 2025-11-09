Leyendas del Barcelona vencen a las del Real Madrid en un clásico español en El Salvador

2 minutos

San Salvador, 8 nov (EFE).- Las leyendas de el Barcelona vencieron por 2-0 este sábado a las del Real Madrid en un clásico español en El Salvador, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, que reunió a exjugadores de ambos equipos en un espectáculo que emocionó a miles de aficionados salvadoreños.

El denominado partido de leyendas estuvo marcado por el doblete de Javier Saviola, un minuto de silencio como homenaje al exfubolista salvadoreño Jaime ‘Chelona’ Rodríguez -exmundialista que falleció en septiembre pasado- y la participación en el partido del ‘Mágico’ González, principal figura del fútbol del país.

El primer tiempo fue todo un espectáculo de ‘Mágico’ González, haciendo de las suyas, quitándose con sutileza la marca del madridista Pepe, brindando pases y buscando el balón.

Los hinchas que asistieron al estadio Jorge González apaludían cada vez que el ídolo salvadoreña tocaba el balón y fue despedido con ovación a su salida, tras 7 minutos en el terreno de juego.

Las leyendas del equipo azulgrana tuvieron más llegadas y posesión del balón durante el primer tiempo y fue el argentino Javier Saviola quien abrió el marcador en el minuto 19.

Tras una breve pausa de hidratación, las leyendas de ambos equipos volvieron a la cancha para deleitar a sus seguidores salvadoreños -niños, jóvenes y adultos- que se emocionaron con cada jugada.

Al cierre del primer tiempo el público animó a los exjugadores gritando a una sola voz, Barca y Madrid.

El exportero español Íker Casillas también fue ovacionado al salir de la cancha en el minuto 47.

El partido bajó su intensidad en el transcurso del segundo tiempo, hasta que en el minuto 72 apareció nuevamente Saviola para marcar el definitivo 2-0.

Los exjugadores se llevaron los aplausos de los aficionados salvadoreños, que vivieron la experiencia de un clásico español en la tierra cuscatleca. EFE

