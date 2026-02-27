Liberan a cubana de 79 años que estuvo detenida por ICE nueve meses en Arizona

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 feb (EFE).- Una inmigrante cubana de 79 años, conocida como ‘la abuela’, fue liberada por las autoridades migratorias de EE.UU. tras pasar nueve meses detenida en una cárcel en Arizona, donde su salud física y mental se deterioró, informó este viernes la congresista Adelita Grijalva, que abogó por su libertad.

Julia Benítez fue liberada del Centro de Detención Eloy el jueves por la noche, después que se hiciera público el empeoramiento de su estado. Había cruzado la frontera de Estados Unidos y México en mayo de 2025 y se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en busca de asilo.

Su familia esperaba que fuera puesta en libertad para que pudiera presentar su caso, pero el Gobierno del presidente Donald Trump impuso una política de cero liberaciones para los solicitantes de asilo que entran al país de forma irregular.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le negó una audiencia de fianza ante un juez, y su caso fue sacado a la luz por un reportaje del periódico Arizona Daily Star.

Según su familia y compañeras en el centro de detención, la mujer sufrió un importante deterioro físico y cognitivo en estos nueve meses, con signos de demencia avanzada y problemas de movilidad que la obligaron a usar silla de ruedas.

La solicitud de asilo de Benítez fue denegada el año pasado por falta de pruebas, y su abogado, radicado en Florida, está apelando la decisión, lo que habría detenido su deportación, según informó el rotativo.

Grijalva, una congresista demócrata por Arizona que abogó por el caso de Benítez, aplaudió que hubiera sido liberada y pueda reunirse con su hija y sus nietos, que residen en Florida.

No obstante, advirtió de que el caso de la cubana plantea dudas sobre cuántos inmigrantes con situaciones similares permanecen en detención federal.

«Esta administración tiene la autoridad de ejercer discreción y otorgar libertad condicional humanitaria caso por caso a personas mayores y con discapacidades. En cambio, está optando por un enfoque cruel y restrictivo que mantiene innecesariamente en detención a personas médicamente vulnerables», señaló la congresista en un comunicado. EFE

amv/ims/rcf