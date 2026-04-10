Libia acogerá el ejercicio militar Flintlock 2026 este mes bajo la supervisión de EE.UU.

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Túnez, 10 abr (EFE).- Libia acogerá «a mediados de este mes» el ejercicio militar de operaciones combinadas Flintlock 2026, en la ciudad de Sirte, bajo la supervisión del Mando de EE.UU. en África (AFRICOM), anunció este viernes el comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Saddam Haftar.

Haftar dijo, a través de Facebook, que el ejercicio anual -cuyas fechas exactas no precisó- contará con una amplia participación internacional, y entre entre cuyos países mencionó a Argelia, Egipto, Marruecos, Senegal, Mauritania, Chad, Nigeria, Somalia, Angola y Tanzania.

El pasado octubre, el subcomandante del AFRICOM, teniente general John W. Brennan, y el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Libia, Jeremy Berndt, examinaron en Sirte, junto a Haftar, «las formas de fortalecer los lazos de defensa entre EE.UU. y Libia» y evaluar la ciudad como sede del Flintlock.

Está previsto que en el ejercicio participen unidades militares del este de Libia -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar desde Bengasi- y el oeste -gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli- del dividido país, con dos administraciones desde 2014.

Según el comandante adjunto del LNA, hijo del mariscal Jalifa Haftar, el ejercicio es «una oportunidad única» para fortalecer la coordinación internacional, combatir el terrorismo, proteger las fronteras, elevar la preparación de combate y potenciar la coordinación entre los países africanos.

Libia arrastra una inestabilidad política e institucional desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, que llevó a la división del país en dos administraciones en 2014, con fracturas que no se han podido resolver hasta la fecha, pese a los numerosos intentos de unificación por parte de organismos internacionales, especialmente la ONU, con una misión desplegada en el terreno. EFE

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