Liga vence a Independiente con gol del peruano Pretell y lo baja al segundo puesto

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Guayaquil (Ecuador), 19 abr (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito sorprendió este domingo al Independiente del Valle, le ganó por 0-2 con tantos del peruano Jesús Pretell y Janner Corozo y lo bajó al segundo puesto, con los mismos 19 puntos, pero con menor gol diferencia que el nuevo líder, Universidad Católica.

Apenas iniciado el partido, el Rey de Copas se adelantó con un colocado remate de Pretell y, a partir de ahí, se defendió con orden para frenar las arremetidas del vigente campeón.

El técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes, sustituyó en el segundo tiempo a su compatriota Deyverson, que salió en medio del reclamo de los fanáticos por su discreto nivel futbolístico y su reemplazante, Michael Estrada, asistió para el gol de Corozo.

La victoria permitió a Liga abandonar los últimos puestos de la tabla y ascender al octavo lugar, con 13 puntos.

Por su parte, el Macará remontó el partido que perdía ante Barcelona y con doblete del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, se impuso por 3-1 al equipo guayaquileño, que hasta el minuto 81 ganaba con una anotación del argentino Darío Benedetto.

El Barcelona pasó al cuarto puesto, con 15 puntos, y Macará al sexto lugar, con 13 unidades.

En otro encuentro, el Deportivo Cuenca se repuso de la reciente derrota por 2-0 ante el argentino San Lorenzo, por Copa Sudamericana y derrotó por 0-1 en su visita al Manta, con gol de Jorge Ordóñez, acumuló 14 unidades y accedió al quinto puesto, el Manta quedó en el último lugar, con cuatro enteros.

El nuevo líder, la Católica, doblegó por 2-0 a Libertad, entretanto, el Aucas acumuló la cuarta victoria consecutiva, venció por 0-1 a domicilio de Leones del Norte, y alcanzó el tercer puesto, con 15 puntos.

El Guayaquil City volvió a disfrutar de una de las figuras de la Liga Pro, el argentino Damián Díaz, que anotó dos tantos y asistió para el tercero, para el triunfo por 1-3 de visitante ante el Emelec, que descontó a través del argentino Lucas Klimowicz.

El City alcanzó el noveno lugar, con 12 puntos, mientras el Mushuc Runa le ganó por 1-0 a Técnico Universitario y accedió al séptimo puesto, con 13 unidades. EFE

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