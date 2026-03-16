Listado de ganadores de la 98 edición de los Óscar
Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- ‘Una batalla tras otra’, que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios incluyendo el galardón principal de la noche, el de mejor película, y derrotó a ‘Los pecadores’, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles:
MEJOR PELÍCULA
‘Una batalla tras otra’.
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’.
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan, por ‘Los pecadores’.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan, por ‘Weapons’.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn, por ‘Una batalla tras otra’.
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Noruega, ‘Valor sentimental’.
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Ryan Coogler, por ‘Los pecadores ‘.
MEJOR FOTOGRAFÍA
Autumn Durald, por ‘Los pecadores’.
MEJOR MONTAJE
Andy Jurgensen, por ‘Una batalla tras otra’.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.
MEJOR BANDA SONORA
Ludwig Goransson, por ‘Los pecadores’.
MEJOR CANCIÓN
‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘Las guerras K-pop’.
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.
MEJOR SONIDO
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1 La película’.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Fuego y ceniza’.
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis, por ‘Una batalla tras otra’.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
‘Las guerreras K-pop’
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
‘Mr. Nobody Against Putin’.
MEJOR CORTO
‘Los cantores rusos’.
‘Dos personas intercambiando saliva’.
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
‘The Girl Who Cried Pearls’.
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
‘All The Empty Rooms’. EFE
gad/agf
(foto)