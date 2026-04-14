Llanto, horror y escándalo: así fue el fallido primer juicio por la muerte de Maradona

4 minutos

Llanto a raudales de las hijas, una habitación de convalecencia sucia y el inverosímil episodio de la «jueza actriz»: el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, anulado en mayo de 2025, dejó imágenes fuertes, conmovedoras y en ocasiones insólitas.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria, tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

A continuación, los momentos más destacados del primer juicio, anulado por el escándalo de la jueza, en momentos en que un tribunal se apresta a evaluar otra vez a partir de este martes la responsabilidad del equipo médico que atendía al «Diez».

– El olor, el horror –

Familiares, médicos y testigos describieron en el primer juicio el estado deplorable de la residencia privada, aunque de buen nivel, donde transcurrió la convalecencia fatal de Maradona.

«La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto, no había ningún tipo de orden o limpieza por lo menos básica para poder tener una persona recién operada», dijo Colin Campbell, un médico vecino que acudió a asistirlo poco antes de que llegara la ambulancia.

«Donde estaba Diego había olor a pis y a caca, por eso ese día le dije que se bañara y afeitara», testificó entre sollozos Verónica Ojeda, expareja y madre de uno de los hijos de Maradona, al evocar la última vez que lo había visto dos días antes de su muerte.

Los testigos también dieron cuenta de lo inadecuado del lugar para una internación domiciliaria.

«No vi elementos médicos en la habitación. No vi sueros que creo que tiene que tener una internación domiciliaria», dijo Lucas Farías, subcomisario de la policía bonaerense.

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, ratificó que «no había nada que pudiera ayudar a una reanimación», ni oxígeno ni desfibrilador.

En fin, «un teatro del horror», resumió el fiscal Patricio Ferrari.

– Lágrimas –

Desde el primer día del juicio, las hijas mayores, Dalma Maradona y Gianinna Maradona, no pudieron contener la emoción y ocultaron el rostro entre las manos cuando el fiscal Ferrari mostró una impactante foto.

En la imagen se veía al ídolo argentino muerto en su cama con el abdomen grotescamente hinchado: «¡Así murió Maradona!», lanzó, al considerar que era imposible que los médicos no percibieran que algo le ocurría.

La emoción llenó la sala en otras ocasiones, como cuando Gianinna Maradona, en una declaración de casi siete horas interrumpida varias veces por el llanto, lamentó que no había sido bien informada sobre la salud de su padre por parte del equipo médico en el banquillo.

La internación «fue una puesta en escena, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos tanto buscaban, que era seguir teniéndolo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo», dijo.

Su hermana Dalma añadió que lamentaba haberle creído a los médicos que una internación domiciliaria sería suficiente. «Nos engañaron de la manera más cruel», lloró.

– El documental del escándalo –

Tras dos meses y medio de juicio y más de 20 jornadas de audiencias, la revelación de que una de los tres jueces del tribunal, Julieta Makintach, protagonizaba una miniserie documental sobre el proceso desató un escándalo en Argentina con repercusiones globales.

Durante la audiencia en que se apartó a Makintach, la fiscalía proyectó el tráiler del documental amateur confiscado en allanamientos por una denuncia previa. Mezclaba entrevistas a la magistrada, tomas de ella en tribunales y material de archivo sobre la muerte de Maradona.

Iba a titularse «Justicia divina» y constaría de seis episodios de 30 minutos.

El proceso fue anulado en mayo por esta razón y Makintach fue destituida en un juicio político meses más tarde, en noviembre.

«Ni mi hermana ni yo lo podíamos creer», dijo Dalma en una entrevista a la emisora Urbana Play en marzo.

mry-pbl/lm/mar/lb