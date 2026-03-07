Llega extraditado a Colombia un austríaco acusado de delitos sexuales contra menores

2 minutos

Bogotá, 7 mar (EFE).- Un ciudadano austríaco acusado de explotar sexualmente a menores de edad llegó extraditado a Colombia desde Argentina para que responda a un proceso abierto en su contra por varios delitos, informó este sábado la Fiscalía.

El hombre, identificado como Peter Francis Kennedy, está acusado de contactar a adolescentes con fines sexuales a cambio de dinero, en hechos ocurridos en 2022 en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste de Colombia), indicó la Fiscalía en un comunicado.

«La Fiscalía General de la Nación (…) con el apoyo de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), logró la extradición de Peter Francis Kennedy, ciudadano austriaco requerido por explotación sexual de menores de edad en Cali», añadió el ente acusador.

Según la información, «el extranjero fue aprehendido el 2 de octubre de 2024 en la provincia de Córdoba (Argentina), donde permaneció privado de la libertad en la cárcel de Bouwer, luego de que Interpol emitiera una notificación roja en su contra por petición de la Fiscalía colombiana».

A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, Kennedy fue puesto a disposición la Fiscalía, que lo presentó ante un juez penal de control de garantías para que responda por los delitos de «demanda de explotación sexual, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y utilización de menores de edad para la comisión de delitos».

La investigación de la Fiscalía señala que el detenido supuestamente alquiló unos apartamentos en un edificio en Cali «para llevar a adolescentes y someterlas a actividades de tipo sexual a cambio de diferentes sumas de dinero, entre febrero y diciembre de 2022».

También está señalado «de inducir a las víctimas para que contactaran a otras menores de edad y las convencieran de ir al inmueble con el mismo propósito ilícito», agregó la información. EFE

