Llegan a Venezuela otros 131 migrantes retornados desde Estados Unidos

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Caracas, 29 may (EFE).- Un grupo de 131 migrantes venezolanos regresó este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Florida, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país caribeño.

Del total de retornados a través del programa estatal Gran Misión Vuelta a la Patria, 90 son hombres, 29 son mujeres y 12 son adolescentes o niños, detalló la cartera de Estado en un mensaje en Telegram.

Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por funcionarios policiales de distintos cuerpos de seguridad.

«Posteriormente, al cruzar el túnel migratorio, los connacionales contaron con el apoyo de personal calificado que les brindó atención personalizada a través de entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales, priorizando el cuidado de su salud física y emocional tras el viaje», añadió el ministerio.

Se trata del tercer vuelo procedente de Florida en la semana, luego de que el lunes aterrizara uno con 126 migrantes y el miércoles otro con 115, todos específicamente desde la ciudad estadounidense de Opa-locka.

Más de 150 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo sobre este asunto que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

El Ministerio de Interior recordó que desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos. EFE

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