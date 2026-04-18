Los angoleños inundan las calles de Luanda tras la llegada del papa

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João Candembo

Luanda, 18 abr (EFE).- Miles de personas recibieron este sábado al papa León XIV en Luanda, capital de Angola, en el Aeropuerto Internacional 4 de febrero y en las calles de la ciudad por las que transitó camino al palacio presidencial para una reunión con el jefe de Estado, João Lourenço.

El papamóvil tardó aproximadamente una hora en recorrer los cerca de seis kilómetros que separan el aeropuerto del palacio presidencial, circulando a muy baja velocidad para permitir que el papa saludara a la multitud que se agolpaba a lo largo del trayecto.

José Luís Matias, catequista de la parroquia de San Juan Bautista del barrio de Cazenga, en Luanda, fue uno de los miles de personas que se congregaron en las calles para saludar al papa, expresando su asombro por la oportunidad de ver al Santo Padre en persona.

«Tuve la oportunidad de presenciar las anteriores visitas de los papas a Angola, pero esta tuvo algo muy especial y me dejó más asombrado que las anteriores», dijo a EFE Matias.

«No sé cómo explicarlo, pero la verdad es que fue surrealista, algo indescriptible, verlo pasar a tan solo unos metros de mis ojos. Quienes tienen fe saben a qué me refiero, porque no todos los días tenemos la oportunidad de ver a un papa», agregó el líder religioso.

Nâmbua Simão, scout del Grupo Parroquial de Nuestra Señora de Lourdes, también en Luanda, se encontraba en una de las calles por donde pasó León XIV, y se emocionó hasta las lágrimas al ver al jefe de la Iglesia Católica.

«Mis compañeros y yo nos encargamos de formar un cordón de seguridad a un lado de la calle para evitar que los fieles se acercaran demasiado al papamóvil. Sin embargo, en el momento en que pasó, por un instante, me embargó la emoción y olvidé lo que estaba haciendo», contó a EFE.

«Sentí algo muy profundo que no puedo explicar. No es lo mismo que ver pasar a un presidente de la República. Es algo completamente diferente y divino», relató el scout conteniendo las lágrimas.

Tras el encuentro con el presidente de Angola, León XIV dialogará con la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el país en el Pabellón de Protocolo de la Presidencia de la República.

Su agenda incluye una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (CEAST).

Cerca de un millón de fieles esperan la llegada del domingo por la mañana, cuando el pontífice celebre una misa al aire libre en las afueras de Luanda.

Por la tarde, rezará el Rosario en el Santuario de Nuestra Señora de Muxima, en la provincia de Icolo-e-Bengo, a unos 130 kilómetros de la capital angoleña.

La actividad papal continuará el lunes con la eucaristía en la ciudad de Saurimo (este), a unos 1.000 kilómetros de Luanda, y finalizará con una visita a la residencia de ancianos local, donde también se reunirá con obispos, sacerdotes y agentes pastorales. EFE

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