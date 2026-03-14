Los asesinatos de tres sacerdotes siguen en impunidad en El Salvador, lamenta arzobispo

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San Salvador, 13 mar (EFE).- El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, lamentó que los asesinatos de tres sacerdotes cometidos en distintas zonas del país se mantienen en impunidad y no se han aclarado los casos, de acuerdo con un video divulgado el viernes por un medio local.

Sin indicar los nombres, ni las fechas de los crímenes, el máximo jerarca de la Iglesia salvadoreña sostuvo que estos religiosos provenían de las localidades de Santiago de María, Zacatecoluca y Sonsonate, de acuerdo con la declaración dada en el contexto del 49 aniversario del asesinato del sacerdote y beato de la iglesia católica Rutilio Grande por un escuadro de la muerte, que se conmemoró el jueves.

«Últimamente hemos tenido tres asesinatos de sacerdotes, (…) que tampoco se ha obtenido ninguna justicia, ni siquiera clarificar los casos. Esa es una lástima», dijo Escobar a periodistas, de acuerdo con la publicación en X del Noticiero Hechos.

Escobar sostuvo que «también hay gente laica que ha muerto y que ha desaparecido, y que no se ha dado justicia».

Reportes de la prensa local indican que en marzo de 2018 fue asesinado el presbítero Walter Osmir Vásquez y en mayo de 2019 se registró el homicidio del padre José Cecilio Pérez, pero por este caso se condenó a una persona a 25 años de cárcel en 2020.

En agosto de 2020 fue asesinado a tiros el rector del Seminario Mayor de Santiago de María, Ricardo Cortez.

“La sangre inocente de un buen pastor sigue irrigando la tierra salvadoreña, en este año martirial por los 40 años del martirio de monseñor Romero, Fray Cosme Spessotto y las 4 hermanas laicas norteamericanas”, indicó en un comunicado en su momento Obispado de Zacatecoluca.

Por los asesinatos de Romero, Grande, Spessotto y otros sacerdotes y religiosas, cometidos en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), no se han registrado condenas en El Salvador a pesar de que en 2016 un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una ley de amnistía, que mantenía los casos congelados. EFE

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