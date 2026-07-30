Los Balcanes afrontan una nueva ola de calor con temperaturas de hasta 43 grados

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Skopie, 30 jul (EFE).- Una nueva ola de calor comienza a afectar desde este jueves los Balcanes con alertas en varios países y temperaturas que podrían llegar a los 43 grados, impulsadas por una masa de aire cálido procedente del norte de África.

Los servicios meteorológicos nacionales prevén máximas de entre 38 y 43 grados durante los próximos días, mientras las autoridades sanitarias instan a la población a extremar las precauciones ante este nuevo episodio de calor extremo.

En concreto, recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 11.00 y las 16.00 horas, beber agua con frecuencia, vestir ropa ligera, evitar el consumo de alcohol y prestar especial atención a personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Los meteorólogos atribuyen este episodio a un potente anticiclón que favorece la llegada de aire muy cálido desde el noroeste de África, una situación que puede prolongarse hasta finales de la primera semana de agosto.

Esta ola de calor se produce apenas una semana después de que la región viviera un episodio meteorológico inusual en pleno verano, con nevadas registradas el pasado viernes en los picos por encima de 2.500 metros de altitud en Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro.

En Bosnia-Herzegovina, el Instituto Federal de Hidrometeorología ha pronosticado temperaturas de hasta 41 grados para este jueves, 42 grados el viernes y picos de 43 grados el domingo en las zonas del sur del país.

En Albania, los meteorólogos han advertido de que una masa de aire cálido, descrita como «calor africano», elevará los termómetros hasta los 40-42 grados durante el fin de semana en ciudades como Shkodër, Elbasan y Berat.

En Serbia, el Servicio Hidrometeorológico Nacional prevé tiempo soleado y un progresivo aumento de las temperaturas, con máximas de entre 35 y 38 grados y valores cercanos a los 40 grados en algunas zonas durante el fin de semana.

En Croacia se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en ciudades como Zagreb, Rijeka, Split y Dubrovnik.

En Eslovenia, la agencia medioambiental ARSO alerta de que el calor podría elevar las temperaturas hasta los 38 grados, con posibilidad de acercarse a los 40, y estima que la ola de calor podría prolongarse al menos diez días.

En Macedonia del Norte, la Administración Hidrometeorológica ha activado una alerta amarilla hasta el 2 de agosto, con previsiones de más de 40 grados en zonas como Veles, la cuenca de Skopie y el valle del Vardar.

Según las previsiones, esta configuración atmosférica podría mantenerse hasta la primera semana de agosto antes de que llegue un alivio en las temperaturas.EFE

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