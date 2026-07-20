Los campeones del mundo recorren Madrid ante millones de seguidores

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Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, desfilaron este lunes por las calles de Madrid inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes.

«Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos, la fuerza que ponen», afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para poder ver «de cerca de los jugadores».

Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.

Dos millones de personas se echaron a las calles para ver y vitorear a los jugadores, según estimaciones de la delegación del Gobierno en Madrid.

«Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial» y «levantar la copa, y que hoy lo podamos hacer, es lo más grande que puedes hacer en el fútbol», afirmó el capitán del equipo y mejor futbolista del Mundial Rodri Hernández durante la recepción en el Palacio de la Moncloa de Madrid, sede del Gobierno español.

«Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños (…) y hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles», dijo de su lado Ferran Torres, el autor del único gol del partido del domingo que le dio el segundo Mundial a España.

– Júbilo y delirio –

«Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España», les dijo el rey en el palacio de la Zarzuela, donde acudieron con el trofeo dorado poco después de haber aterrizado en Madrid desde Estados Unidos.

El recorrido de los jugadores culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.

El paso del autobús con los jugadores provocó escenas de júbilo y delirio, en medio de un concierto de bocinas, gritos de alegría y miles de banderas amarillas y rojas agitadas con orgullo.

Mientras muchas personas saludaban desde los balcones, mientras que miles de personas en las calles esperaron con paciencia por horas bajo un intenso calor veraniego.

«Estoy muy contento por la segunda estrella» conseguida por España, «muy alegre», aseveró Héctor Mollar, un estudiante de 14 años, quien afirmó haber podido ver a Ferran, Lamín y Mikel Merino al paso de la caravana.

Es «muy diferente» vivir un día como hoy a que te lo cuenten, señaló Héctor, en referencia a que por su familia conocía del triunfo de La Roja en 2010.

– Superioridad –

Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Torres en el minuto 106.

La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

Sin el capitán Lionel Messi y con la ausencia de otros jugadores, parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresa a Buenos Aires, en un avión que arribará al aeropuerto internacional de Ezeiza hacia las 18H30 locales (21H30 GMT).

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida», escribió en Instagram Messi, quien a sus 39 años jugó el que debería ser su último partido en un Mundial.

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