Los comunistas venezolanos critican que el Ejecutivo no se pronuncie sobre el caso de Saab

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Caracas, 22 sep (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, criticó la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno y las instituciones del país sobre el caso de Alex Saab, quien el martes pasado se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

En una rueda de prensa difundida este martes, el activista Yul Jabour pidió que se investigue al diputado chavista y exgobernador José Gregorio Vielma Mora, dado que Saab mencionó este nombre en su declaración de culpabilidad tras alcanzar un acuerdo de «dar información completa» a las autoridades estadounidenses en la que se implique a «altos funcionarios de Venezuela».

Además, Jabour criticó que la Fiscalía de Venezuela no haya abierto una investigación sobre el caso o no haya informado si lo hizo, y exigió a la institución investigar las declaraciones del exministro Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro.

«Aún no se ha informado a los venezolanos sobre las acciones frente a una noticia de esta magnitud que implica un delito público», subrayó Jabour en representación de ese partido distanciado del chavismo.

Saab -quien podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión- aceptó que «acordó lavar dinero y cometer fraude» con «altos miembros del Gobierno de Venezuela», incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos, aunque el acuerdo no menciona a Maduro.

En su declaración de culpabilidad, reconoció que en 2015, cuando Maduro ejercía como presidente, organizó con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

El empresario ya había afrontado en Miami cargos de blanqueo de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.EFE

rbc/lb/mgr