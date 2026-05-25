Los controvertidos Enhanced Games cierran con un solo récord no oficial

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El nadador griego Kristian Gkolomeev fue el único deportista que «batió» un récord mundial en los Enhanced Games de Las Vegas, al imponerse en los 50 metros libre de esta competición que levantó un revuelo internacional por promover el dopaje entre sus participantes.

La marca de 20.81 segundos de Gkolomeev no se considera un récord mundial debido a la autorización de sustancias dopantes en el evento, que permite también a los nadadores utilizar unos «trajes superligeros» prohibidos en competencias oficiales.

El tiempo del griego fue más bajo del récord oficial de 20.88 segundos del australiano Cameron McEvoy, establecido en marzo.

La marca, registrada en la última prueba de la noche, sí evitó una situación embarazosa para los organizadores, que habían prometido que sus atletas «mejorados» pulverizarían varios récords mundiales.

«Ha sido una carrera fantástica… Lo he conseguido», se felicitó Gkolomeev, quien se embolsó un premio de un millón de dólares por el récord no oficial. «Voy a seguir adelante. Quizá el año que viene vuelva a batirlo».

Desde que se anunció su creación, los Enhanced Games han sido tachados de peligrosos por los organismos reguladores del atletismo, que se negaron a reconocer cualquier récord establecido en el evento.

Aún así, los Juegos Mejorados reclutaron a un nutrido grupo de medallistas olímpicos, atraídos por el cheque récord y por los premios de 250.000 dólares a los ganadores de pruebas.

La gran mayoría de los 42 velocistas, nadadores y levantadores de pesas que participaron en esta edición inaugural consumieron en sus entrenamientos productos como testosterona, péptidos, esteroides anabólicos, todos ellos prohibidos en competiciones como los Juegos Olímpicos.

Un puñado de atletas compitieron «limpios» y lograron victorias destacadas, como el nadador estadounidense Hunter Armstrong, que venció en los 50 m espalda a dos rivales que tomaron sustancias para mejorar el rendimiento.

También lo hicieron sin dopaje los velocistas Fred Kerley, de Estados Unidos, y Tristan Evelyn, de Barbados, en los 100 metros planos. Kerley, campeón mundial en 2022, corrió en 9.97 segundos, mientras que Evelyn lo hizo en 11.25.

«Tienen que entrenar un poco más duro. Ponerse las pilas un poco más», bromeó Kerley, que a su vez cumple una suspensión por incumplir protocolos antidopaje.

– «¿Una nueva era»? –

Antes del evento, los organizadores dispararon las expectativas al reportar que algunos de los atletas ya habían batido récords en los entrenamientos, entre ellos la dominicana Beatriz Pirón.

La halterófila, cuatro veces olímpica y campeona panamericana, intentó repetir la hazaña en la primera prueba, bajo el asfixiante calor de la capital del juego, pero se quedó corta en sus tres intentos de levantar 100 kg en arrancada.

En envión, la dominicana superó su récord personal de 110kg al levantar hasta 118kg.

«Estoy muy agradecida con todas las personas de los Enhanced Games que han aportado mucho a mi crecimiento y a una nueva era para el deporte que ahora es una realidad», dijo la dominicana de 31 años.

En su turno, la medallista olímpica colombiana Leidy Solís levantó 140kg, acercándose a 5 kilos de su mejor marca personal a los 36 años.

«Nunca tuve un trato como el que me dieron en estos Juegos, me sentí como una atleta de élite», dijo Solís, plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Hafthor «Thor» Bjornsson, más conocido por interpretar a «La Montaña» en Juego de Tronos, no logró batir su propio récord de peso muerto de 510 kg.

– Peligros a largo plazo –

Tras la entrega de premios, los organizadores proclamaron con entusiasmo el éxito de esta primera edición.

«Hemos cambiado el mundo esta noche porque hemos visto cómo se batían récords y cómo 12 atletas batían marcas personales (…) Convertirse en la mejor versión de uno mismo es increíblemente difícil», dijo su director ejecutivo, Max Martin.

«Cuando la gente dice de todo contra nosotros, podemos demostrarles que, gracias al poder de la ciencia, somos lo mejor que podríamos imaginar», afirmó.

El multimillonario Peter Thiel y Donald Trump Jr. figuran entre los inversores del evento, que tuvo lugar en un lujoso recinto construido expresamente para la ocasión en el aparcamiento de un casino de Las Vegas.

Los expertos en salud advirtieron de que varias de las sustancias que tomaron los atletas pueden acarrear «consecuencias mortales y acortar la vida», incluyendo problemas cardíacos, hepáticos y renales, ya que se sabe muy poco sobre sus efectos a largo plazo.

Los responsables de Enhanced Games replicaron que todos los medicamentos están aprobados por las autoridades de Estados Unidos.

La empresa matriz, Enhanced, comercializa al público muchas de las sustancias que toman sus atletas.

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