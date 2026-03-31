Los delitos aumentaron el 3,1 % en 2025 en Portugal, aunque disminuyeron los graves

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Lisboa, 31 mar (EFE).- La criminalidad aumentó el 3,1 % en 2025 en Portugal, pero disminuyeron los delitos graves y violentos, según el informe anual de seguridad interna presentado este martes por el primer ministro del país, Luís Montenegro (centroderecha).

En una declaración ante la prensa, destacó que el año pasado hubo un incremento de las detenciones en la lucha contra el narcotráfico.

«Es un crimen a partir del cual se cometen muchos otros, como ofensas contra el patrimonio, a veces contra la vida de las personas… Algunos de los delitos económicos más sofisticados son a partir del narcotráfico, hurtos, robos», dijo.

El reporte todavía no es de acceso público y tiene que ser entregado al Parlamento. Lo que han publicado las autoridades es un resumen del documento, que no ofrece todos los valores y donde se indica que hubo un aumento interanual del 3,1 % de los delitos en general, como consecuencia de «una mayor proactividad en la detección y prevención de comportamientos ilícitos».

Los crímenes contra el patrimonio supusieron el 50,5 % del total, mientras que los delitos contra las personas representaron el 25 %.

El hurto se presenta como el crimen más frecuente.

Según el estudio, en lo que respecta al narcotráfico, en 2025 hubo un incremento de las cantidades de drogas decomisadas, como es el caso de hachís, que experimentó una subida del 102,6 %, a excepción de la heroína, donde hubo un descenso de las cantidades incautadas del 33,7 %.

En su discurso, Montenegro hizo mención a la «violencia doméstica» (en Portugal no se usan a nivel institucional los términos violencia de género o machista) y apuntó que, pese a haber tenido una disminución, todavía hay «muchos» casos.

Afirmó que en 2025 hubo 27 muertos por este tipo de violencia -21 mujeres, cuatro hombres y dos menores: «Es un delito de terror, contra el que queremos hacer un combate incesante y un apoyo cada vez mayor a las víctimas, sobre todo a mujeres y menores».

Sobre la criminalidad violenta y grave, que registró un descenso del 1,6 % el año pasado y supuso el 4 % del total, el robo representó el 61,6 % de este tipo de delitos.

El resumen del informe indica que las violaciones registraron su nivel más elevado de la última década, sin ofrecer números, mientras que la «violencia doméstica» disminuyó por tercer año consecutivo, en concreto el 1,9 %.

Por otro lado, Montenegro subrayó que en 2025 se produjo un incremento de las detenciones por crímenes de ayuda a la inmigración ilegal, lo que atribuyó a la estrategia de su Ejecutivo a favor de un régimen que «privilegia la inmigración regulada y humanista».

A este respecto, el resumen del documento se limita a indicar que hubo un incremento de las detenciones, acusados y arrestos en un 225 %, sin ofrecer más datos. EFE

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