Los dos incendios cerca de Madrid siguen sin estar bajo control

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Los incendios que arrasan simultáneamente en la región de Madrid, a menos de 100 km del centro de la capital española, «continúan sin estar perimetrados ni controlados» el viernes por la mañana, debido a las complicadas condiciones meteorológicas, según las autoridades locales.

Sin embargo, su avance fue «limitado» durante la noche, añadieron. «Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes», indicó en X la Comunidad de Madrid.

«Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones», posteó el viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El jueves por la noche, su ejecutivo decretó «la emergencia de interés nacional» en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital.

Esta medida tiene por objeto movilizar y centralizar más rápidamente los recursos para combatir los incendios que han provocado la evacuación de 10.000 personas en Madrid, y confía a la Unidad Militar de Emergencia (UME) la gestión de la crisis.

Varios municipios siguen confinados y se han movilizado más de 270 bomberos y militares, según las autoridades.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España, favorecidos por la ola de calor que azota el país. Avanzan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para alimentar las llamas.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 km al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas en una semana.

En total, ya se han quemado cerca de 130.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393.000 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas en España, según EFFIS, lo que supone el peor balance de la historia reciente del país.

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