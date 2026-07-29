Los empleos formales en Brasil caen un 25 % en el primer semestre de 2026

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Río de Janeiro, 29 jul (EFE).- Brasil generó 921.645 empleos formales entre enero y junio de 2026, una caída del 25 % en relación con el mismo período de 2025, informó este miércoles el Gobierno.

En junio, las plazas con todas las garantías laborales también retrocedieron, con una baja del 10,6 % frente a los 268.050 puestos creados un año atrás, según datos del Ministerio del Trabajo.

No obstante, en el comparativo con mayo se registró un fuerte crecimiento con un alza del 77 % hasta las 145.161 plazas.

De acuerdo con el informe de la cartera, el sector de servicios fue el que más contribuyó con la creación de empleo en el semestre, con 571.926 nuevos puestos, seguido por la construcción (168.962) y la industria (143.442).

El sector agropecuario aportó 40.853 empleos, mientras que el comercio cerró con saldo negativo.

Pese a la reducción en la generación de puestos de trabajo, Brasil contaba en junio con un récord de 48 millones de trabajadores, con contrato registrado y acceso a todos los derechos laborales

La reducción de empleos formales en Brasil se produce en medio de las previsiones que apuntan a una nueva desaceleración económica en el país en 2026, causada por, entre otros factores, la alta tasa de interés, actualmente en el 14,25 % anual.

La economía brasileña creció el 2,3 % en 2025, tras haberse expandido el 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 2,0 %. EFE

mat/gad