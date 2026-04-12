Los líderes bálticos felicitan a Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

1 minuto

Riga, 12 abr (EFE).- Los primeros ministros de los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, felicitaron este domingo al conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas húngaras, con las que desbancó al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

«Los húngaros han realizado una elección histórica, a favor de una Hungría libre y fuerte en una Europa unida y han rechazado las fuerzas que ignoran sus intereses. Felicitaciones a Péter Magyar por ganar las elecciones», escribió en X el primer ministro estonio, Kristen Michal.

En Letonia, la primer ministra Evika Silina saludó la «victoria histórica» del hasta ahora líder opositor y afirmó estar expectante por trabajar con él a favor «de los intereses y valores comunes europeos».

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, deseó a Magyar «fortaleza y éxito» y manifestó su ilusión por reforzar las relaciones entre sus respectivos países y la cooperación a nivel europeo.

Los tres países bálticos han sido firmes defensores de Ucrania desde la invasión rusa en 2022 y las simpatías entre Orbán y Putin le habían granjeado al primer ministro húngaro el rechazo de la mayoría de políticos de esos tres Estados.

Con más de dos tercios de los votos escrutados Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz. EFE

jkz/cph/nvm