Los líderes de Dinamarca, Suecia y Noruega felicitan a Magyar por la victoria en Hungría

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Berlín, 12 abr (EFE).- Los jefes de Gobierno de Dinamarca, Suecia y Noruega felicitaron este domingo al conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas húngaras frente al ultranacionalista Viktor Orbán.

«La coordinación europea es crucial para una Europa fuerte. Hungría ha elegido a Europa. Aguardo con ilusión nuestra cooperación futura», comentó la primera ministra danesa Mette Frederiksen en X.

Con anterioridad Frederiksen había criticado a Orbán por, entre otras cosas, oponerse a la concesión de un crédito de 90.000 millones de euros a Hungría, un bloqueo que calificó de «inaceptable».

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, felicitó a Magyar y a su formación Tisza, cuya mayoría absoluta calificó de resultado «de gran importancia para toda Europa».

Además, afirmó en X que espera «una cooperación estrecha y constructiva en pos de la paz y la estabilidad, la democracia y el Estado de derecho» en el continente europeo.

Finalmente, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, saludó la «victoria histórica» de Magyar, que, según dijo en la misma red social, abre «un nuevo capítulo de la historia de Hungría».

El actual primer ministro Viktor Orbán concedió la victoria a su rival tras obtener solo 54 de 199 escaños, con el 72 % de los votos escrutados, frente a los 138 de Tisza, la formación de Magyar.EFE

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