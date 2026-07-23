Los mexicanos superaron los 100 millones de viajes en DiDi durante el Mundial

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Los mexicanos realizaron más de 100 millones de viajes y 15,3 millones de pedidos de comida mediante la aplicación DiDi durante los 39 días del torneo de fútbol de 2026, según datos divulgados este jueves por la empresa de reparto.

En concreto, durante los partidos de México se contabilizaron más de 12 millones de viajes, además de 750.000 trayectos con origen o destino en estadios del país.

Otros 350.000 viajes se dirigieron a las zonas para aficionados de Ciudad de México y más de 37.000 tuvieron como destino el monumento Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de celebración de la capital.

La compañía informó que tras el final de la participación mexicana hubo más de 41.000 pedidos en DiDi Shop, mientras que, por el contrario, en el segundo partido del equipo nacional llegaron a tener más de 400.000 órdenes en DiDi Food.

En total, la plataforma registró 15,3 millones de pedidos de comida durante los 104 partidos del torneo, con la pizza, la comida mexicana, el pollo, las alitas y las hamburguesas como las categorías más solicitadas.

Ciudad de México, Monterrey, Mexicali, Guadalajara y Ciudad Juárez fueron las ciudades con mayor crecimiento interanual en pedidos, mientras que, entre los productos más comprados en la app, figuraron refrescos, cervezas, limones, jitomates y sobres de estampas del Mundial de Fútbol 2026.

El pedido de comida más grande se realizó en San Luis Potosí e incluyó más de 60 variedades de tacos, en “una auténtica goleada al hambre”, precisó la empresa.

El repunte confirmó la tendencia adelantada a EFE por el director de operaciones de DiDi Food en Latinoamérica, Patrick Jobson, quien señaló a comienzos de julio que la demanda había aumentado más de un 12 % frente al año anterior.

Para atender ese incremento, más de 15.000 nuevos repartidores se incorporaron a la plataforma en ciudades como la capital mexicana, Monterrey y Guadalajara, con entregas que promediaron poco más de 30 minutos.

Sin embargo, el aumento de pedidos coexistió con problemas de precariedad, inseguridad y falta de propinas denunciados por repartidores entrevistados por EFE.

Paola Ángel, fundadora del colectivo Ni Un Repartidor Menos/Ni Una Repartidora Menos, afirmó que el reparto a domicilio se encuentra en el nivel cuatro de cinco de peligrosidad laboral y denunció que solo dos muertes, de más de 600, recibieron justicia.

La Secretaría de Turismo informó que el Mundial 2026 dejó una derrama económica de 65.000 millones de pesos (unos 3.714 millones de dólares), además de atraer 7,8 millones de viajeros nacionales e internacionales a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y generar 130.900 empleos. EFE

jsm/csr/lpm