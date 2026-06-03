Los pagos con Visa y Mastercard quedan interrumpidos en Cuba por las sanciones de EEUU

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Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas a partir del sábado en Cuba, después de que un banco extranjero cesó su relación con una institución financiera de la isla debido a las sanciones de Washington, informó este miércoles el Banco Central.

«Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.», señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

Fincimex es el brazo financiero del conglomerado cubano Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas cubanas y sancionado por Estados Unidos.

El Banco Central precisó que su socio extranjero, cuyo nombre no reveló, informó que «se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana».

«A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard», añadió.

La administración de Donald Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, también ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), una de las primeras entidades en ser sancionadas bajo una orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmó en mayo y que refuerza las sanciones contra la isla comunista.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones estadounidenses.

Estas medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

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