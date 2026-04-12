Los palestinos acusan a colonos israelíes de matar a un hombre en Cisjordania

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El Ministerio de Salud palestino informó el sábado que colonos israelíes mataron a tiros a un palestino en la ocupada Cisjordania, mientras que el ejército afirmó que un soldado había abierto fuego durante una «violenta revuelta».

Alí Majed Hamadneh, de 23 años, «llegó al complejo médico de Palestina en estado muy crítico» tras «haber sido herido de bala por colonos» durante un ataque contra la localidad de Deir Jarir, señaló el ministerio en la red Telegram.

«La bala le atravesó la espalda y el pecho», precisa.

Según la agencia palestina Wafa, poco antes del ataque «colonos armados, bajo la protección de las fuerzas israelíes, atacaron Deir Jarir» y «abrieron fuego» contra sus habitantes.

El ejército israelí confirmó el sábado la muerte de un hombre palestino en Deir Jarir.

«A la llegada de las fuerzas al lugar, se desató una violenta revuelta, que incluyó lanzamiento de piedras contra los soldados», informó el ejército.

Dijo que un soldado reservista hizo disparos de advertencia, «seguidos de disparos contra uno de los atacantes».

«Fue herido y evacuado para tratamiento médico en un hospital, donde luego fue declarado muerto», dijo la fuente castrense al agregar que se abrió una investigación.

La violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, ha aumentado desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Los actos violentos han continuado tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre en Gaza y se han intensificado aún más desde el comienzo, a finales de febrero, de la guerra en Oriente Medio.

Según las autoridades palestinas, siete palestinos han muerto por disparos de colonos en Cisjordania desde principios de marzo.

Los ataques de colonos han suscitado críticas de rabinos e incluso del jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, que los ha calificado de «moral y éticamente inaceptable».

Según un recuento de la AFP basado en las cifras del Ministerio de Salud palestino, al menos 1.058 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también civiles, murieron a manos de militares o colonos israelíes en Cisjordania desde el comienzo de la guerra en Gaza.

Al menos 46 israelíes, entre civiles y soldados, han muerto en esa región en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales israelíes.

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