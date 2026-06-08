Los precios de los huevos se disparan hasta un 80 % interanual en China

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Shanghái (China), 8 jun (EFE).- Los precios de los huevos en China se sitúan un 80 % por encima de los niveles de hace un año y marcan ya el nivel más alto de los últimos cinco ante una combinación de la mayor demanda por un importante festivo y de la escasez de gallinas ponedoras tras la mala campaña de 2025, informa la prensa local.

Según la televisión estatal CCTV, el precio de venta al por mayor de los huevos alcanzó los 5,5 yuanes (0,81 dólares, 0,71 euros) por kilo a principios de junio en el mercado de Xinfadi, el más grande de Pekín y referencia clave para el sector agroalimentario chino, lo que supone también una subida del 26 % con respecto al mes anterior.

El gerente de ese recinto indicó que el repunte de los precios se debía a la inminente celebración del festival de los botes del dragón -importante festivo que este año cae en viernes y, por tanto, hará puente- y a problemas «temporales» de oferta, ya que el número de gallinas ponedoras productivas ha caído un 4,2 % interanual.

CCTV entrevistó asimismo al director de una granja de la provincia septentrional de Hebei, quien explicó que el año pasado, tras incurrir en pérdidas por la debilidad de la demanda, decidieron sacrificar en torno al 5 % de sus gallinas más viejas, que no han sido sustituidas al ritmo suficiente por otras más jóvenes.

Esto no solo se ha traducido en problemas para adquirir huevos, sino también, por otro lado, en que las empresas del sector hayan logrado salir de las citadas pérdidas -de hasta 0,09 dólares o 0,08 euros por kilo el año pasado- y ahora están arrojando beneficios del equivalente a hasta 0,18 dólares o 0,15 euros por kilo.

No obstante, los expertos consideran que, pasado el festival de los botes del dragón, la demanda aflojará y los comerciantes serán más cautelosos en sus compras, también debido a la mayor dificultad para almacenar los huevos a medida que comienza la estación de lluvias en el sur del país. EFE

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