Los Pumas de Keylor Navas quieren despertar en su visita al Toluca

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México, 20 jul (EFE).- Los Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas buscarán su primera victoria en el Apertura del fútbol mexicano cuando visiten este martes al Toluca en el arranque de la segunda jornada.

Los felinos, finalistas del Clausura, debutaron en el presente torneo con una dolorosa goleada por 0-3 que el Pachuca les encajó en la presentación del argentino Esteban Solari en el banquillo del equipo azul y oro.

Una presentación de la que intentarán resarcirse ante el Toluca que dirige el argentino Antonio Mohamed, en el estadio Nemesio Díez, una de las canchas más complicadas para los conjuntos visitantes.

Eso sin olvidar que los llamados ‘Diablos Rojos’ debutaron en la competencia con victoria por 0-2 en el estadio del Guadalajara.

En otro partido, el campeón Cruz Azul es favorito para alargar su buen paso ante el Puebla.

La Máquina viene de remontar una diferencia de dos goles para vencer 2-3 al San Luis, ante un Puebla que también debutó con triunfo de 1-0 en su viaje al Juárez FC.

La segunda jornada del Apertura continuará el viernes con dos partidos.

El América, que es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, buscará su segunda victoria ante el Atlante que entrena Miguel ‘Piojo’ Herrera, exseleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014; y el Tijuana recibirá al León.

El sábado, el Guadalajara del argentino Gabriel Milito recibirá al Juárez FC, los Tigres UANL chocarán con el San Luis y el Atlas visitará la cancha del Santos Laguna.

La actividad concluirá el domingo con dos partidos.

El Monterrey, que es liderado por el argentino Matías Almeyda, visitará al Necaxa y el Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, se medirá al Querétaro.

– Partidos de la segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Martes 21.07: Cruz Azul-Puebla, Toluca-Pumas UNAM.

Viernes 24.07: Atlante-América, Tijuana-León.

Sábado 25.07: Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres UANL-San Luis.

Domingo 26.07: Necaxa-Monterrey, Pachuca-Querétaro.EFE

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