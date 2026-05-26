Los republicanos en Carolina del Sur rechazan cambiar el mapa electoral como pedía Trump

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Washington, 26 may (EFE).- El Senado de Carolina del Sur, de mayoría republicana, rechazó este martes un nuevo mapa de distritos electorales para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre tal y como había pedido el presidente Donald Trump.

La votación supone un rechazo inesperado para el mandatario, que había solicitado a los legisladores que aprobaran un nuevo mapa electoral que eliminara el único distrito del estado con mayoría negra, que está representado por el veterano congresista demócrata James Clyburn.

La Cámara de Representates de Carolina del Sur había aprobado la semana pasada la nueva distribución de distritos, pero la negativa del Senado, donde muchos legisladores han dicho públicamente que era demasiado tarde para redibujar el mapa a falta de seis meses para los comicios, ha dado al traste con los planes republicanos para lograr mejores resultados en noviembre en este estado.

Normalmente el rediseño de distritos electorales se lleva a cabo después de la publicación del censo, que en EE.UU. se realiza al inicio de cada década.

Sin embargo, los republicanos han decidido empezar a modificar estos mapas sin esperar a 2030 con el objetivo de obtener más escaños en las elecciones de medio mandato, lo que ha llevado a los demócratas a hacer lo propio en California y Virginia, estado donde los tribunales han considerado anticonstitucional la nueva distribución.

Amparados por una sentencia del Tribunal Supremo que limita los derechos electorales al reducir el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965, y ponen en riesgo la representación de los ciudadanos afroamericanos, los republicanos se están apresurando para redibujar distritos en diferentes estados del sur de EE.UU. como Luisiana, Florida, Tennessee o Texas.

En todo caso, Carolina del Sur no es el primer estado controlado por los republicanos que se rebela contra la agenda de Trump, ya que el Senado de Indiana rechazó en diciembre un nuevo mapa pese a la presión de la Casa Blanca.

Por otra parte, un tribunal de Alabama rechazó este martes el nuevo mapa electoral de los republicanos por considerar que el reparto de distritos que recoge discrimina a los votantes afroamericanos. EFE

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