Los resultados finales de elecciones en Perú serán proclamados a mediados de julio próximo

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Lima, 6 jun (EFE).- Los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú, que disputarán este domingo la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se conocerán a mediados del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a periodistas que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

«(La proclamación) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos», remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50 % en relación a comicios anteriores.

Reiteró que esto «básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional (de Elecciones) es garantista de derechos».

Al respecto, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, declaró este sábado en la emisora RPP que espera «que no haya tantas actas observadas» en los comicios del domingo.

«Por más que parezca simple la operación matemática, o el registro de los guarismos en el acta de escrutinio, siempre hay algunos problemas, ya que hay un porcentaje de actas observadas que va a un ida y vuelta entre la primera instancia, y si no queda satisfecho el personero tiende a apelar, y llega al Jurado Nacional de Elecciones», explicó.

Pachas remarcó que este procedimiento «es lo que retrasa, y por eso han calculado, más o menos, la quincena» de julio para conocer los resultados finales de las elecciones.

Este viernes, el jefe de la ONPE anticipó que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta electoral se conocerán hacia las 20.00 horas del domingo (01.00 GMT del lunes), ya que el escrutinio comenzará a las 17.00 horas, ni bien cierren los centro de votación.

«Vamos a dar los resultados que se presenten a una hora oportuna», remarcó en la emisora Radio Exitosa.

Por otra parte, la vocera del JNE informó que la conformación final de las cámaras de senadores y diputados, así como de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, se conocerá a mediados de este mes de junio, luego de que los jurados electorales especiales de cada jurisdicción del país proclamen sus resultados.

La elección de legisladores se realizó el pasado 12 de abril, junto con la primera vuelta de las elecciones presidenciales que determinaron el pase de Fujimori y Sánchez a un segundo proceso.

Durante esa primera vuelta presidencial, cuyos resultados finales fueron proclamados el pasado 17 de mayo, Fujimori logró el 17,19 % de los votos válidos y Sánchez el 12,03 %.

Más de 27,3 millones de ciudadanos están convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un período de severa inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década. EFE

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