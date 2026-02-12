The Swiss voice in the world since 1935
Los salarios en Argentina crecieron un promedio del 38,2 % en 2025

1 minuto

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- Los salarios en Argentina acumularon el año pasado un aumento promedio del 38,2 %, por encima de la evolución de la inflación, informaron este jueves fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el sector privado formal el incremento salarial acumulado el año pasado fue del 28,7 %.

En tanto, en el sector público, el crecimiento de los salarios fue del 28,9 %.

Entre el empleo estatal y el privado formal, los salarios de trabajos registrados experimentaron en 2025 un alza del 28,8 %.

Al mismo tiempo, el informe indica que los salarios en el sector privado informal registraron un aumento del 87,9 %.

El incremento promedio en los salarios de Argentina se ubicó 6,7 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación acumulada en 2025, que fue del 31,5 %, de acuerdo con datos oficiales.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulará en 2026 un alza del 22,4 %, una tasa que supera significativamente la variación del 10,1 % que el Gobierno de Milei incluyó al diseñar el Presupuesto para este año. EFE

