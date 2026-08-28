Los seguros estiman el coste de los incendios del sur de Francia en 500 millones de euros

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París, 28 ago (EFE).- Las aseguradoras francesas estiman que los grandes incendios que se produjeron este verano en los departamentos de Gironda, las Landas y Var les van a costar 500 millones de euros, en una estimación que es todavía provisional.

En un comunicado publicado este viernes, la entidad que reúne a todas, Francia Aseguradoras, explicó que hasta mediados de agosto le habían llegado unos 25.000 siniestros en los que se basa esa evaluación.

La mayoría de esos siniestros (unos 21.000) son por daños a bienes de particulares, e incluyen los gastos por el alojamiento de las personas que tuvieron que evacuar sus casas.

Hay cerca de 3.000 siniestros por daños sufridos por profesionales (autónomos, comerciantes, empresas o agricultores) y administraciones, y entre estos, más de 1.800 partes se refieren a pérdidas de explotación, que se calculan en casi 30 millones de euros.

Francia Aseguradoras, que recordó que los incendios en esos tres departamentos fueron «de gran amplitud» y ocasionaron «la destrucción total o parcial de cientos de edificios y la evacuación de cientos de miles de personas», puso a modo de comparación los daños del verano de 2022, que había quedado en la memoria por los fuegos catastróficos.

Entonces hubo unas 2.000 declaraciones de siniestros con un coste de unos 80 millones.

Este año el mayor incendio con diferencia en Francia fue el que en la segunda mitad de julio quemó 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon, en Gironda, de donde fueron evacuadas en total 220.000 personas.

En el departamento de Var, en la costa mediterránea, otro gran incendio en el macizo del Gros Bessillon que empezó a finales de julio y que se prolongó hasta comienzos de agosto recorrió 6.300 hectáreas y calcinó 5.700. EFE

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