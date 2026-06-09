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Los talibanes disparan contra manifestantes tras arresto masivo de mujeres, según testigos

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Kabul, 9 jun (EFE).- Las fuerzas de seguridad del Gobierno de facto talibán reprimieron a tiros este martes una protesta ciudadana en Herat, en el oeste de Afganistán, convocada tras la detención masiva de decenas de mujeres acusadas de violar el código de vestimenta impuesto por el régimen, denunciaron los asistentes a la marcha.

Según confirmaron a EFE testigos presenciales, fuerzas talibanes abrieron fuego contra la ciudadanía y reprimieron la protesta con palos y porras eléctricas, sin que por el momento las autoridades hayan reportado víctimas. EFE

lk-lgm/rml

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