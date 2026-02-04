Los tres poderes de Brasil suscriben un pacto para combatir el feminicidio

Río de Janeiro, 4 feb (EFE).- Los tres poderes de la República de Brasil anunciaron este miércoles un pacto nacional para unirse en la lucha contra el feminicidio, un crimen que deja cada día cuatro mujeres muertas en el país.

El pacto prevé la «actuación coordinada y permanente» del Gobierno brasileño, el Congreso Nacional y el Poder Judicial en iniciativas para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.

La iniciativa fue suscrita en una ceremonia en la sede de la Presidencia que contó con la participación del mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, los dirigentes del Senado y la Cámara de Diputados y los magistrados de la Corte Suprema.

«El feminicidio viene creciendo de forma alarmante en el país. Es inaceptable que las mujeres sigan siendo golpeadas y agredidas todos los días ante una sociedad que peca por omisión», afirmó el líder progresista, quien le pidió a la sociedad que no se omita ni se calle ni finja que una pelea conyugal no es de su cuenta.

De acuerdo con el mandatario, luchar contra cualquier forma de violencia contra la mujer es una responsabilidad de toda la sociedad, especialmente de los hombres.

«Pero no basta simplemente con (el hombre) no ser un agresor. Es necesario luchar para que no haya más agresores. No podemos omitirnos. Como hombres vamos a deconstruir, ladrillo por ladrillo, esa cultura machista que nos avergüenza», dijo.

El jefe de Estado agradeció a su esposa, la socióloga Rosângela ‘Janja’ da Silva, por haberlo alertado todos los días sobre la gravedad del problema y por haberle hecho entender que la lucha no es solo responsabilidad de las mujeres sino también de los hombres.

«Quiero manifestar el orgullo que tengo de mi marido, que percibió mi angustia, que es la angustia de millones de brasileñas, y me dijo que hará de esta lucha una lucha de todo el país», afirmó la primera dama.

La socióloga leyó una carta de una mujer víctima de un intento del feminicidio y aseguró que tal relato podía ser el de cualquier mujer brasileña, porque «ninguna está segura».

Los representantes de los tres poderes suscribieron un documento en el que reconocen que la violencia contra las mujeres constituye un problema estructural que no puede ser enfrentado con acciones aisladas.

Por ese motivo, se comprometieron a actuar conjuntamente para acelerar el cumplimiento de las medidas de protección, fortalecer las redes de enfrentamiento a la violencia, ampliar las campañas y acciones educativas, responsabilizar a los agresores y combatir la impunidad.

El pacto también incluye compromisos para promover la igualdad de tratamiento a hombres y mujeres, enfrentar el machismo estructural y responder a los nuevos desafíos, como la violencia digital contra las mujeres.

La primera iniciativa fue el lanzamiento este mismo miércoles de la campaña ‘Todos juntos por todas’, en la que, con mensajes en medios de comunicación, las autoridades convocan a la sociedad a asumir un papel activo en el enfrentamiento a la violencia contra la mujer.

Igualmente fue lanzado el portal ‘TodosPorTodas.br’, que ofrece informaciones sobre el asunto y un canal de denuncias. EFE

