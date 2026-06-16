Lukashenko asegura que Putin se opone a involucrar a Bielorrusia en la guerra con Ucrania

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Moscú, 16 jun (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este martes que el líder ruso, Vladímir Putin, no se plantea involucrar a su país en la guerra en Ucrania, como han denunciado Kiev y algunas cancillerías occidentales.

«Puedo decir literalmente lo que me transmitió Putin: ‘Comprendemos que la implicación de Bielorrusia en la guerra es inaceptable. Causaría más daño que beneficio'», dijo durante una entrevista con el canal Al Arabiya publicada en la web presidencial.

El propio Lukashenko, al que Kiev acusa de ceder su terreno a Rusia en febrero de 2022 para el comienzo de la invasión, consideró «inadmisible» esa opción, entre otras cosas porque «Bielorrusia es muy vulnerable desde el punto de vista militar si Ucrania comienza a atacar Bielorrusia como hace con Rusia».

«Los soldados ucranianos tienen a Bielorrusia en la palma de la mano. Somos conscientes de que nuestras principales infraestructuras vitales, logísticas y de producción, serían objeto de ataques. Como ellos informaron, tienen marcados 500 objetivos en territorio de Bielorrusia», explicó.

Además, subrayó que los propios bielorrusos no desean participar en el conflicto, ya que morirían «no pocos» de los soldados de su ejército. «¿Para qué?¿Para qué deben morir?», se preguntó.

Lukashenko también admitió que, con la involucración de su país, el frente se ampliaría en 1.500 kilómetros de frontera ucraniano-bielorrusa.

«A la vista de la actual marcha de la guerra, rusos y bielorrusos no podemos garantizar la seguridad de ese sector», reconoció.

Al tiempo que recordó los estrechos lazos familiares entre ambos pueblos, subrayó que Ucrania «no tiene absolutamente nada» que temer de los bielorrusos y añadió que esto lo saben el pueblo y el ejército ucranianos.

Por ello, vinculó directamente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las informaciones sobre la posible participación bielorrusa en los combates.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a finales de mayo por teléfono a Lukashenko para advertirle contra la implicación de su país en las hostilidades.

«Ya es el quinto año de guerra y nadie ha logrado sus objetivos», destacó Lukashenko, quien añadió que ambos bandos sufren un crónico «déficit» de hombres.

«Ese es el principal problema de este conflicto, se ha terminado la gente», dijo, y abogó por poner fin a la guerra lo antes posible. EFE

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