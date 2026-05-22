Lula confía en que Brasil puede ganar el Mundial pese a la falta de «genios del fútbol»

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São Paulo, 22 may (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que la selección brasileña tiene posibilidad de conquistar su sexto título en la Copa del Mundo de 2026, pero lamentó que el país ya no produzca «genios» del fútbol como en épocas pasadas.

«Lamentablemente no estamos en una fase de producción de genios del fútbol como los que ya tuvimos en 1958, 1970 o 2002», señaló el mandatario durante su participación en el programa televisivo Sem Censura.

A pesar de la falta de grandes ídolos, Lula se mostró optimista respecto al proceso bajo el mando del Carlo Ancelotti.

«No somos ninguna maravilla, pero los otros tampoco lo son», afirmó, y aseguró que, si el italiano logra imponer «seriedad y respeto», el equipo puede coronarse campeón.

El mandatario reveló que su única preocupación real para la cita mundialista es la selección francesa, actual subcampeona del mundo tras el torneo de 2022.

El jefe de Estado también envió un recado directo a los futbolistas que representarán al país, a los que los llamó a mantener los pies sobre la tierra.

“Están jugando en nombre del país, que tiene 215 millones de habitantes. Ese grupo tiene que recordar siempre lo que eran cuando no eran famosos”, sentenció.

En Brasil, desde la redemocratización, los años de Mundial de Fútbol siempre coinciden con los años de elecciones presidenciales.

A diferencia del torneo disputado en Catar, que se jugó excepcionalmente en noviembre y diciembre, después de que Lula ganara las elecciones, este año vuelve a su cronograma tradicional de mitad de año, a menos de cuatro meses de que se celebre la primera vuelta que enfrenta al progresista contra el senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, entre otros candidatos.

Al ser cuestionado sobre si el Mundial de este año será capaz de unir a una sociedad «polarizada», Lula respondió que el fútbol logrará la unión del país.

«Cuando ella (la selección brasileña de fútbol) pierde, lloramos juntos; cuando ella gana, festejamos juntos», expresó.

En febrero, en un evento que reunió a jugadores brasileños vencedores de ediciones pasadas del Mundial, Lula besó el trofeo de la Copa del Mundo y confesó que «está convencido» de que Brasil va a ganar el Mundial porque «cuando el técnico tiene seriedad, los jugadores asumen su responsabilidad». EFE

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