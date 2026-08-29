Lula y Bolsonaro comienzan su propaganda electoral en TV con duros ataques mutuos

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Río de Janeiro, 29 ago (EFE).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, comenzaron este sábado su propaganda electoral gratuita en redes nacionales de radio y televisión con duros ataques mutuos.

El líder progresista aprovechó su primer programa para enumerar los diferentes escándalos que convierten a su principal rival en, como calificó, «el peor de los Bolsonaro», mientras que el líder opositor destacó los problemas de corrupción, inflación, endeudamiento y seguridad que erosionan la aprobación del Gobierno.

Los dos candidatos dispondrán hasta el 1 de octubre, tres días antes de las elecciones, de un espacio privilegiado en los medios masivos para comunicarse con los más de 158 millones de electores al disponer de dos bloques gratuitos de publicidad, de 25 minutos cada uno, entre lunes y sábado.

Pese a que dividió su tiempo en varios segmentos en los que relató su origen humilde, sus logros como sindicalista y político de izquierda y los éxitos de sus tres mandatos, Lula inició su propaganda tanto en radio como en televisión con un duro ataque a Bolsonaro.

El «currículo» policial de Flávio Bolsonaro

El espacio del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada y fundada por Lula, comenzó relatando lo que llamó como «currículo de Flávio Bolsonaro» y acusó al senador de haber iniciado su carrera política como «funcionario fantasma» en el gabinete de un legislador.

Enseguida recordó el escándalo protagonizado por el ultraderechista cuando fue acusado de quedarse con un porcentaje del salario de los funcionarios de su propio gabinete como diputado.

También recordó el escándalo por una conversación en la que el líder opositor aparece solicitándole 134 millones de reales (unos 25,8 millones de dólares) a Daniel Vorcaro, el banquero encarcelado y acusado del mayor fraude financiero de Brasil, para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por golpismo.

El Brasil «real» y no el de «fantasía».

Por su parte, Flávio Bolsonaro comenzó su programa diciendo que los electores verán en las propagandas dos «brasiles» diferentes: uno de «fantasía» con muchas escenas bonitas y con Lula diciendo que todo mejoró, y el otro, el real, «en el que la población está dominada por las facciones criminales, las personas nunca tuvieron tanto miedo, las empresas están quebrando y las familias con elevadas deudas».

Agregó que, pese a esas visiones diferentes, todos los brasileños están de acuerdo en que Brasil no está bien y por eso se presentó como el único candidato capaz de «vencer el crimen y vencer esa asfixia que nadie aguanta más».

El ultraderechista exhibió su vida familiar, recordó que mucho en su vida lo aprendió de su padre, al que solo citó una vez, y destacó el papel de su esposa y de sus hijas en su carácter.

En una declaración, su esposa, Fernanda, asegura que lo reeducó y que por eso es un «Bolsonaro moderado», para diferenciarlo de las posiciones extremistas de otros miembros de su familia.

La propaganda electoral en radio y televisión tiene una importancia considerable en Brasil por la dimensión territorial del país, que supera los 8,5 millones de kilómetros cuadrados, y sus 214 millones de habitantes.

Esa importancia aumenta en una elección marcada por la fuerte polarización entre Lula y Bolsonaro, que cuentan con seguidores fieles y se disputan el reducido grupo de independientes que aún no sabe en quién votará.

Lula, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo, lidera las encuestas de intención de voto, con un 39 % de favoritismo, mientras que Bolsonaro aparece como su principal rival, con un 32 %. Pero en algunos sondeos para una eventual segunda vuelta aparecen técnicamente empatados.

La participación en la propaganda es desigual debido a que la misma se distribuye según la representación de los respectivos partidos en el Congreso, lo que le permite a Lula contar con cinco minutos y 31 segundos diarios, un 27,3 % más que los cuatro minutos y veinte segundos de Bolsonaro.

Los otros dos candidatos con derecho a propaganda son el derechista Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD) y que cuenta con dos minutos y dos segundos diarios, y el escritor Ronaldo Caiado, del partido Avante, con 35 segundos.

Los restantes nueve candidatos presidenciales quedaron fuera del horario electoral gratuito por no cumplir los requisitos de representación parlamentaria. EFE

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