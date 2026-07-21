Más de 160.000 extranjeros huyeron de Sudáfrica tras una ola de violencia contra los migrantes

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Más de 160.000 extranjeros dejaron Sudáfrica desde finales de mayo tras una ola de protestas y actos violentos contra los inmigrantes irregulares, según datos facilitados por distintos países recopilados por la AFP.

Cuatro extranjeros han muerto en actos de violencia xenófoba, según las autoridades sudafricanas: un etíope, un malauí y dos mozambiqueños.

La muerte a finales de mayo en Mossel Bay, en el sur, de estos dos mozambiqueños y el ultimátum del 30 de junio, impuesto por varios grupos antimigrantes a los indocumentados para abandonar el país, desencadenaron un éxodo masivo e inédito.

Unos 108.360 zimbabuenses han regresado a su país desde junio, según el gobierno de ese país, que comunica datos cada martes, de los cuales más de 33.800 fueron repatriados con recursos gubernamentales.

Malaui anunció el día anterior que había repatriado a más de 46.890 de sus ciudadanos desde Sudáfrica, en particular mediante 699 autobuses.

El tercer grupo más numeroso lo constituyen los mozambiqueños, cuyo gobierno no dio cifras.

El gobierno sudafricano, cuyas cifras comunicadas suelen ser inferiores a las compartidas por los países que realizan las repatriaciones, afirmó haber acompañado a cerca de 2.000 mozambiqueños hasta la frontera.

Antes de que el grupo March and March, origen de las protestas de los últimos meses, ganara fuerza, la organización antimigrantes Operación Dudula ya realizaba acciones para impedir que los extranjeros accedieran a centros de salud o escuelas.

Los grupos antimigrantes acusan a los extranjeros de alimentar la criminalidad que asola el país —con una media de 60 asesinatos diarios— y de quitar los empleos a los sudafricanos, que sufren un desempleo que alcanza el 32%.

clv/fal/pc/an