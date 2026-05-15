Más de 200 personas esperan en Tokio el reloj de bolsillo de Audemars Piguet x Swatch

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Tokio, 15 may (EFE).- En el corazón del distrito de lujo de Ginza, más de 200 personas hacían fila este viernes para hacerse con la próxima colaboración de Swatch y la prestigiosa marca Audemars Piguet: un reloj de bolsillo que sale a la venta este fin de semana y que en las páginas de reventa ya aparece por miles de dólares.

En la calle principal de Ginza, donde se encuentra la entrada de la tienda de Swatch, decenas de personas llevaban ocupando el lateral de la acera desde el jueves por la noche, en una cola que seguía creciendo de manzana en manzana mientras pasaban las horas, según pudo comprobar EFE.

La colaboración entre ambas marcas de relojería saldrá a la venta este sábado por 57.200 yenes (unos 310 euros) por pieza, y la tienda de la capital nipona abrirá sus puertas a los clientes a las 11:00 hora local (02:00 GMT). Sin embargo, en páginas de comercio electrónico como eBay ya aparece el modelo por hasta 9.300 dólares (alrededor de 8.000 euros).

Muchos de los que esperaban para comprar el producto eran adultos chinos y japoneses. Unos pocos dicen que quieren comprarlo para uso personal, pero la mayoría se niegan a explicar por qué aguardan más de un día y medio en la calle por un reloj de bolsillo.

Un hombre de unos 50 años que hacía cola desde esta mañana frente a un ordenador portátil explicó a EFE que estaba trabajando desde su silla plegable en el cruce de una de las calles por las que más turistas pasan en Tokio con el objetivo de conseguir uno de los relojes.

Dos estudiantes japoneses que hicieron noche en la calle para mantener su puesto en la cola dijeron en un primer momento a EFE que les interesaba porque se trata de un modelo ‘premium’. Pero finalmente reconocieron que quieren comprarlo «antes de que los chinos los revendan y suba el precio».

Con un diseño inspirado en el emblemático modelo Royal Oak de Audemars Piguet, lanzado en 1972, y la estética de la ochentera colección Pop de Swatch, la colaboración incluye ocho modelos con colores que van desde el rosa hasta el verde, con un cordón de piel. EFE

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