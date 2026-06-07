Mélenchon arremete contra «supremacismo» de RN y reclama apoyo izquierda para ganar Elíseo

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París, 7 jun (EFE).- El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, arremetió este domingo contra el «supremacismo» del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en su primer mitin de campaña para las elecciones presidenciales de 2027, en el que reclamó el apoyo de toda la izquierda a su cuarta candidatura por ser el único, dijo, en «marchar en primera línea frente al RN».

«En este caos naciente, germina un nuevo proyecto político, en las guerras de Oriente Medio y el trumpismo, esto es lo que debe llamarse supremacismo, es decir, un deseo de jerarquía humana para dominar a los pueblos dividiéndolos en etnias y religiones (…). En Francia, el supremacismo lo lleva a cabo la RN», afirmó Mélenchon, al denunciar a los «obsesionados con la raza» y sus «neurosis comunitarias».

Ante varios miles de personas concentradas en Saint-Denis (afueras de París), en un mitin en la plaza Victor Hugo, situada entre la alcaldía, gobernada por el dirigente insumiso Bally Bagayoko, y la histórica basílica de Saint-Denis, necrópolis de los reyes de Francia, Mélenchon defendió la ‘nueva Francia’ y atacó directamente al presidente del RN, Jordan Bardella, quien aboga por la abolición de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Esto sería un «crimen antinacional», dijo Mélenchon. «¡Nacido en Francia, francés!», exclamó en una ciudad donde su población proviene en buena parte de la migración, como él mismo o su flamante nuevo alcalde, Bally Bagayoko.

«No queremos olvidarlo porque estamos muy contentos con ello; uno de cada tres franceses es, según la fórmula de Bally, heredero de la inmigración», dijo el político con raíces españolas e italianas, además de francesas, y nacido en Tánger en 1951.

El mitin buscaba ser una demostración de fuerza, con la presencia de 26.000 simpatizantes -según cálculos del partido- y la mayoría de los cargos electos de LFI. Saint-Denis se presenta así como una vitrina de la ‘nueva Francia’, urbana, diversa y conectada, que el partido impulsa como símbolo de su proyecto político.

Este concepto, teorizado por Mélenchon, pretende describir la Francia actual teniendo en cuenta sus transformaciones sociológicas, económicas e incluso antropológicas desde 1958, un año marcado por la crisis política en plena guerra de Argelia (1954-1962) y la transición de la IV a la V República, con el general Charles de Gaulle como su primer presidente.

«¡Somos la nueva Francia!», exclamó hoy con «orgullo» Mélenchon ante sus seguidores ante los que arengó arrebatando a la ultraderecha una de sus frases históricas: «estamos en casa».

El objetivo de LFI es movilizar grupos sociales emergentes, como las mujeres, los inmigrantes y sus descendientes, los jóvenes, los trabajadores y los habitantes urbanos.

Con una población de 150.000 habitantes, Saint-Denis fue arrebatada a los socialistas en las últimas elecciones municipales de marzo y es la ciudad más grande gobernada por LFI.

Mélenchon, a sus casi 75 años, intenta consolidar su posición como principal referente de la izquierda francesa, proyectar una imagen más presidencial y presentar a LFI como una fuerza preparada para gobernar, mientras continúa defendiendo un enfrentamiento directo con la extrema derecha.

De hecho, aprovechó el mitin para presionar al resto de la izquierda, aún inmersa en la cuestión de una primaria unitaria. «La primaria ha terminado. Somos nosotros quienes hemos ganado el honor de marchar en primera línea frente al RN», mantuvo.

«Quienquiera que sean, de cualquier partido, especialmente de izquierda, no podrán decir ‘no lo sabía’ si ocurre un desastre. La victoria es posible», agregó en alusión a que Bardella encabeza las encuestas de intención de voto para llegar al Elíseo.

La campaña arranca con encuestas que sitúan a Mélenchon entre el 13 % y el 16 % de intención de voto, acercándolo a la posibilidad de disputar la segunda vuelta. El líder insumiso busca capitalizar la fragmentación de la izquierda y reactivar el llamado ‘voto útil’, estrategia que ya impulsó en candidaturas anteriores. EFE

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