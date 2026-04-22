México, uno de los 7 países de OCDE en que la fiscalidad subió más que salarios en 2025

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París, 22 abr (EFE).- México fue uno de los siete países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los que el pasado año la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales.

The tax wedge* for the average single worker in Mexico increased by 0.36 percentage points from 21.3% in 2024 to 21.7%

in 2025. The OECD average tax wedge in 2025 was 35.1% (2024, 34.9%). In 2025, Mexico had the 4th lowest tax wedge among the 38 OECD member countries, occupying the same position as 4th2024.

In Mexico, income tax and employer social security contributions combine to account for 94% of the total tax wedge,

compared with 77% of the total OECD average tax wedge.

En su informe anual sobre la llamada cuña fiscal (el porcentaje del salario que supone el impuesto sobre la renta y las cotizaciones) publicado este miércoles, la organización señala que esa misma evolución de un mayor incremento de la fiscalidad también se dio el pasado año en España, Austria, Estonia, Alemania, Corea del Sur y el Reino Unido.

Las mayores pérdidas de poder adquisitivo después de impuestos, que se calculan tomando como referencia los niveles de salarios medios de cada país, se constataron en Estonia (11,5 %), Reino Unido (2,7 %) y México (2,4 %), en los tres casos por aumentos de impuestos mayores que en España.

También hubo otros tres países (Canadá, Israel y Japón) en los que bajó o se estancó la renta en términos reales, pero porque los salarios disminuyeron cuando se descuenta la inflación.

Sin embargo, en 28 de los Estados miembros los ingresos reales progresaron porque se incrementaron los sueldos, y cuando también lo hicieron los impuestos fue en menor proporción.

Los beneficios indirectos de los impuestos

Los autores del estudio no han querido hacer los cálculos de esa pérdida o ganancia de poder adquisitivo después de impuestos porque, a su parecer, ese indicador «no da más que una visión parcial del ingreso disponible global de los trabajadores».

La razón es que no tiene en cuenta los beneficios que pueden sacar de otras medidas de los poderes públicos que tienen consecuencias sobre ese poder adquisitivo, por ejemplo para reducir el costo de los productos básicos, de la sanidad o de la educación.

La cuña fiscal, es decir la suma del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones salariales y patronales ascendió el pasado año en 24 países de la OCDE, mientras que disminuyó en 11 y se mantuvo sin cambios en los tres restantes, hasta representó una media del 35,1 % del salario, 0,15 puntos porcentuales más que en 2024.

Fiscalidad alta, pero costes laborables contenidos

México fue, para un trabajador soltero y sin hijos (que es la principal referencia en los estudios comparativos), el cuarto país con el menor gravamen fiscal sobre los salarios, muy lejos de los que encabezaban la lista: Bélgica con un 52,5 %; Alemania con un 49,3 %; Francia con un 47,2 %; Austria con un 47,1 %; e Italia con un 45,8 %.

Como siempre, Estados Unidos se quedó bien detrás de la media con una cuña fiscal del 30 %, y entre los cuatro que cerraban la lista figuraban tres de los cuatro miembros latinoamericanos de la organización: además de México, estaban Chile con un 7,5 % y Colombia con un 0 %.

Colombia es un caso particular, porque un trabajador soltero sin hijos con un salario medio está exento del impuesto sobre la renta y sus cotizaciones para la sanidad y la jubilación no tienen una consideración fiscal, sino que en términos de contabilidad oficial son «pagos obligatorios no fiscales».

En cualquier caso, el país de la OCDE con el costo de la mano de obra más cara fue Alemania, donde las empresas tenían que pagar de media 113.595 dólares en paridad de poder adquisitivo, seguido de Suiza (113.350), Bélgica (111.350), Austria (110.216), Luxemburgo (105.925) y Países Bajos (104.614).

En esa clasificación, España se quedaba en la decimonovena posición (de 38) con 75.101 dólares en paridad de poder adquisitivo, ligeramente por encima de la media de 74.072.

Cerraban la tabla los cuatro latinoamericanos: Costa Rica (41.725), Chile (30.615), México (23.537) y Colombia (20.534). EFE

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