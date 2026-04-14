México atribuye a la Familia Michoacana secuestro de alcalde de Taxco y de su padre

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Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, atribuyó al grupo criminal la Familia Michoacana el secuestro del alcalde de Taxco y su padre, tras un operativo federal que permitió localizarlos con vida.

“Todo indica que es (atribuible) a la Familia Michoacana”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial, en referencia a uno de los grupos criminales que opera en el esa región del sur de México.

El secretario informó de que Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, y su padre, Juan Vega Arredondo -privado de libertad el pasado 11 de abril- fueron hallados tras un despliegue coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales.

De acuerdo con el titular de la SSPC, el padre del edil había sido reportado como desaparecido sin que existiera una exigencia económica, tras ser interceptado en la carretera Taxco-Cuernavaca.

“Posteriormente tenemos conocimiento de que fue interceptado mientras circulaba en la carretera Taxco-Cuernavaca. De ahí se inicia el primer despliegue operativo de búsqueda y se encuentra el vehículo el día 12 (de abril)”, indicó.

Tras estos hechos, el alcalde inició su propia búsqueda, pero también fue reportado como no localizado horas después.

“Tras confirmarse la no localización de esta persona, se tiene conocimiento los primeros informes (…) El presidente municipal de Taxco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado en las próximas 24 horas”, agregó.

García Harfuch explicó que la operación incluyó labores de inteligencia para ubicar posibles rutas de traslado hacia el Estado de México, donde finalmente ambos fueron encontrados.

“Se sobrevolaron helicópteros de Sedena, de Marina, del Estado de Guerrero, del Estado de de México y se localiza a las dos personas con vida que fueron liberados ya en el Estado de México”, afirmó.

El secretario subrayó que las investigaciones continúan para dar con los responsables, en un caso en el que también se han identificado antecedentes de amenazas.

El caso ocurre en Taxco de Alarcón, uno de los principales destinos turísticos de Guerrero, que recientemente registró alta afluencia durante la Semana Santa, pero que también afronta la presencia de grupos delictivos que disputan el control de la zona mediante extorsión y violencia. EFE

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