México impulsará su crecimiento cuando resuelva el T-MEC, según el Banco Mundial

2 minutos

Washington, 7 oct (EFE).- El Banco Mundial (BM) aseguró este martes que la economía de México crecerá cuando consiga resolver la incertidumbre en la que está sumida por su relación con sus vecinos estadounidenses y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque la institución mejoró las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana hasta 2027.

«La tasa de crecimiento no es la que nos gustaría, y gran parte de ello se debe precisamente a la incertidumbre que rodea el futuro de la asociación entre Estados Unidos y México», declaró William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM en una rueda de prensa para presentar el último informe sobre la región.

Ese informe mejora las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana con respecto a las difundidas en junio de 2025.

El BM estima que México crecerá un 0,5 % este 2025, tres décimas más de lo que apuntó en verano.

También aumentó el crecimiento para los próximos dos años: 1,4 % para el 2026 y 1,9 % para 2027.

«Cuanto antes se resuelva (la relación comercial con Estados Unidos), mejor será para los inversores de todo el mundo que estén pensando en México», añadió.

Sin embargo, el economista afirmó que, pese a que estaba sufriendo el impacto de las tensiones con EE.UU., la situación «no es del todo negativa».

«Algunos de los competidores de México en Asia Oriental se enfrentan a aranceles mucho más elevados, lo que está provocando una cierta desviación del comercio hacia México», indicó.

Maloney confió en que la incertidumbre se pueda resolver y que la situación mejore para las próximas previsiones del organismo.

Ambos países se encuentran en la fase inicial de la revisión del T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, clave para la economía mexicana.

Según explicó el secretario de economía de México, Marcelo Ebrard, el Gobierno mexicano ha empezado la fase preliminar de este proceso, pero la revisión está prevista que comience en enero de 2026 y que culmine a mediados de ese año. EFE

ecs/jmr/cpy