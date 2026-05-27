México y EEUU inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

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México y Estados Unidos iniciaron el miércoles las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

En principio, según el texto fundador del acuerdo en el que también participa Canadá, la revisión tripartita debía concluir el 1 de julio, pero los equipos estadounidense y mexicano celebrarán negociaciones hasta el 20 del mismo mes.

El T-MEC debe ser revisado cada seis años y es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo en rueda de prensa que «los ánimos son muy buenos» para la negociación y que el hecho de que exista ya un calendario demuestra la importancia que Estados Unidos da al proceso.

Esta primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. Una segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última será el 20 de julio en Ciudad de México.

La oficina comercial de Estados Unidos detalló que su delegación será encabezada a partir del jueves por el representante comercial adjunto Jeff Goettman.

Ebrard, a pregunta expresa de la prensa, dijo que México insistirá en que se eliminen los aranceles en los sectores automotriz y el acero, vitales para las exportaciones mexicanas.

«En un enfoque sistémico no debería haber aranceles entre nosotros. Para nosotros sería muy importante lograr eso», dijo el funcionario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto un arancel generalizado de 50% al acero, aluminio y cobre, que deben pagar incluso sus socios comerciales.

La industria automotriz mexicana, una de las más beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una exhaustiva revisión para determinar qué piezas, por su origen, deben pagar el arancel de 25% impuesto por Washington.

– Optimismo –

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020.

Un comunicado de la secretaría de Economía detalló que en estos encuentros las partes buscarán «identificar resultados concretos en beneficio de la región».

Según el texto, «México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta».

Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó su optimismo de que se alcanzará un entendimiento. «Va a ser muy buen diálogo», dijo.

Sin embargo, Trump ha señalado en distintas ocasiones que el T-MEC no ha beneficiado a la economía estadounidense e incluso ha amagado con retirar a su país del pacto.

– Tensiones –

Estas negociaciones se realizan además en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad.

Por un lado, la justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de 10 políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, quien gobernaba el estado de Sinaloa. Les acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

La solicitud es analizada por la fiscalía general mexicana mientras que Sheinbaum exige pruebas contundentes a los estadounidenses.

Un segundo frente son los reclamos que México hizo a Washington por la participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas con autoridades del estado de Chihuahua (norte), caso que se descubrió tras un accidente el 19 de abril en el que murieron dos de ellos.

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