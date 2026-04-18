Machado asegura a miles de venezolanos reunidos en Madrid que el retorno está cerca

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Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado instó este sábado en Madrid a los venezolanos dentro y fuera del país a prepararse para el «regreso a casa» y a organizarse para una nueva etapa de transición política, en un acto con sus seguidores marcado por la emoción y la reivindicación de la unidad.

«Hoy estamos iniciando el regreso a casa», proclamó ante las miles de personas congregadas en la Puerta del Sol de la capital española, donde trasladó un mensaje de esperanza dirigido a quienes permanecen en Venezuela: «Que se preparen, porque para allá vamos».

La premio Nobel de la Paz describió la jornada de hoy como un punto de inflexión para una comunidad que, según dijo, «ha sufrido la separación forzada y la pérdida de su país»: «No hay otra generación que valore como nosotros lo que es estar cerca de su tierra», afirmó, aludiendo a los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años.

Tras ello, auguró que pronto volverá a «una Venezuela donde nunca jamás volverá a poner su pie una tiranía».

El ambiente en el centro de Madrid reflejaba una mezcla de nostalgia y expectativa. La Puerta del Sol, abarrotada de banderas venezolanas, se convirtió en un espacio de reencuentro y reafirmación colectiva.

«Hoy he querido venir hasta aquí porque Madrid es el corazón en Europa de los venezolanos que han tenido que partir», manifestó.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados este sábado por la tarde fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.

Antes de la aparición de Machado, y durante horas, el público gritó «libertad», «fuera Delcy», «María Corina presidenta» o «elecciones», y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos entre el público.

La líder opositora describió la jornada como un «momento histórico» y aseguró que «el grito de libertad de Venezuela ha retumbado» fuera del país.

«Este encuentro tiene un propósito claro: desde el corazón de esta gran nación los venezolanos estamos enviando un mensaje al mundo: Venezuela será libre», proclamó ante el aplauso ensordecedor de sus compatriotas.

En su discurso, evocó también imágenes de ese eventual retorno, en una escena que despertó aplausos entre los asistentes. «Imagínense llenando los aeropuertos, cruzando el puente Simón Bolívar», dijo.

Machado hizo referencia a la diáspora venezolana y a la necesidad de reunificar al país: «Para mí uno de los desafíos más importantes era unir a los venezolanos que habían tenido que huir de su tierra con los que permanecíamos en ella», señaló, para después reivindicar que todos los venezolanos sean reconocidos únicamente como «ciudadanos», no «divididos».

«Vamos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a ganar, vamos a expulsar el mal de nuestro país», zanjó en referencia a las elecciones libres que ella espera tengan lugar pronto en su país.

Hasta la fecha, no obstante, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país.

La concentración de hoy en la Puerta del Sol fue el acto central de la visita de Machado a España, que se inició el viernes con reuniones con líderes conservadores españoles como Alberto Núñez Feijóo (PP) Santiago Abascal (Vox), Isabel Díaz Ayuso (PP) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y ha confirmado que no se verá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). EFE

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