Machado dice que Delcy Rodríguez representa «el caos, la violencia y el terror»

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Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, representa «el caos, la violencia y el terror», en contraposición al movimiento que ella abandera y que «quiere avanzar en paz».

«Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz», destacó Machado, premio nobel de la paz, durante una rueda de prensa en Madrid. EFE

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