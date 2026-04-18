The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Machado dice que Delcy Rodríguez representa «el caos, la violencia y el terror»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, representa «el caos, la violencia y el terror», en contraposición al movimiento que ella abandera y que «quiere avanzar en paz».

«Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz», destacó Machado, premio nobel de la paz, durante una rueda de prensa en Madrid. EFE

rod-mb/vh

(Foto) (Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR