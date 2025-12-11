The Swiss voice in the world since 1935
Machado dice que pronto estará de vuelta en Venezuela y los exiliados también volverán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Oslo, 11 dic (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que «pronto» estará de vuelta en Venezuela y aseguró, aludiendo a todos los exiliados venezolanos, que «pronto» también podrán volver.

«Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también», dijo en una rueda de prensa en Oslo, donde acudió después de que ayer su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz. EFE

