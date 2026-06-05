Macron critica «inaceptables» fallos judiciales tras presunto asesinato de niña en Francia

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El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este viernes a aclarar los «inaceptables» fallos del sistema judicial que habrían permitido la presunta desaparición y asesinato de una niña de 11 años, a manos de un hombre con denuncias previas por pederastia.

El caso de Lyhanna conmocionó Francia. La menor desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste del país, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Tras días de búsqueda, los investigadores hallaron el jueves un cadáver con ropa parecida a la que llevaba la desaparecida, en un silo agrícola abandonado, y este viernes la fiscalía confirmó que se trata de la estudiante de secundaria.

«En el estado actual de sus investigaciones, los forenses no pueden por ahora indicar cuáles son las causas de la muerte», precisó en un comunicado el fiscal de Agen, Olivier Naboulet. Uno de los interrogantes es si la menor fue agredida sexualmente.

El principal sospechoso, Jérôme B., había trabajado en la explotación en la que se encontró el cuerpo, según un responsable agrícola de la zona. Días antes del descubrimiento, había sido acusado de secuestro y encarcelado.

En Fleurance, los habitantes parecían este viernes aturdidos por el hallazgo del cadáver de la alumna de secundaria. Una marcha en homenaje de Lyhanna está prevista el domingo en esta localidad de 6.000 habitantes.

«Con todas esas denuncias, al final hay un fallo en el sistema que de verdad me enfurece», lamentó Paulette Cantan, una jubilada de 79 años, que dijo sentir «mucha tristeza y también rabia» al conocer el historial del sospechoso.

– «Deficiencias» –

Desde principios de semana, las revelaciones sobre el hombre de 41 años detenido, que contaba con varias denuncias, sembraron indignación y dudas sobre el funcionamiento de la justicia.

«Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas (…) Es inaceptable», aseguró Macron.

La fiscal de Auch, Clémence Meyer, indicó el miércoles que la madre de una joven de 17 años lo denunció en diciembre de 2017 al descubrir que su hija mantenía desde hacía meses una relación con él, pero se archivó en 2018 porque la menor dijo que la relación era consentida.

En enero de 2022 se presentó una nueva denuncia en el norte de Francia por «hechos de violación de una menor de menos de 15 años», ocurridos en 2020 en el domicilio del sospechoso, pero se archivó en mayo de 2024 por falta de elementos suficientes, explicó.

La madre de una menor nacida en 2014 presentó una tercera denuncia en agosto de 2025 por violaciones entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio del sospechoso, apuntó la fiscal. Desde la presentación de la denuncia, el hombre nunca fue interrogado.

– Sanciones y amenazas –

A menos de un año de la elección presidencial, a la que ya no puede presentarse Macron, el caso puso contra las cuerdas al gobierno, acusado por la oposición y por las asociaciones de no proteger a los menores ni tomarse en serio sus denuncias.

«Este terrible drama podía y debería haberse evitado», escribió en la red social X el ultraderechista Jordan Bardella, quien lidera los sondeos de la primera vuelta.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunió este viernes con miembros de su gobierno para abordar los posibles errores judiciales en este caso, y pidió que se le presenten «en 15 días» las conclusiones de una investigación administrativa abierta.

El ministerio de Justicia anunció sanciones si se confirman fallos en la gestión de las denuncias contra el sospechoso, y presentó una denuncia contra las amenazas recibidas por la fiscal de Auch, después que una fuente del gobierno la señalara como presunta responsable de las deficiencias.

Sólo 7% de las denuncias de violencia sexual contra niños y 3% de las denuncias por violación de menores acaban con una condena, según la comisión independiente Ciivise, que calcula que casi 160.000 menores al año son víctimas de agresiones sexuales.

«El 73% de las denuncias por violencia sexual contra menores se archivan sin más trámite», dijo a AFP Denis Roth-Fichet, secretario general de Ciivise, para quien esta violencia «es la gran olvidada de la justicia francesa».

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