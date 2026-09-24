Macron desmiente que la CIA haya alertado de un posible ataque ruso con drones en Europa
París, 24 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, negó este jueves que la CIA haya transmitido información sobre un posible ataque de drones rusos contra Europa, aunque advirtió del aumento «inquietante» de la tensión para Ucrania y para los europeos, así como de actos hostiles.
«Podemos desmentir esa información, la CIA no ha enviado ese aviso», afirmó Macron en una entrevista conjunta a las televisiones TF1 y France 2. EFE
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