Macron llega a Siria en primera visita de un jefe de Estado europeo tras caída de Al Asad

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Damasco, 6 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este lunes a Damasco, donde fue recibido en el aeropuerto internacional de la capital siria por el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shibani, informó la agencia oficial de noticias siria SANA.

Con esta visita oficial, Macron se convierte en el primer jefe de Estado europeo que viaja a Siria para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, desde que este encabezara el derrocamiento de Bachar al Asad con una rápida ofensiva en diciembre de 2024 y asumiera posteriormente el poder.

La fecha del viaje se mantuvo en secreto hasta la llegada del mandatario francés a la capital siria y está previsto que, tras su visita a Damasco, Macron se desplace a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN.

El presidente francés viaja acompañado por una delegación integrada por inversores y representantes de empresas francesas, en una muestra del interés de ambos países por reforzar la cooperación económica, además del diálogo político y las relaciones bilaterales.

La visita, calificada por medios franceses como histórica, abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Damasco y París, las cuales permanecieron rotas durante más de una década después del ataque contra la embajada francesa en julio de 2011 y de la decisión de Francia, en 2012, de cerrar su representación diplomática y respaldar las sanciones de la Unión Europea contra el Ejecutivo de Al Asad.

En los años posteriores, la Justicia francesa emitió varias órdenes internacionales de arresto contra el expresidente sirio por presuntos crímenes de guerra y ataques con armas químicas, además de condenar en ausencia a tres altos responsables de los servicios de seguridad sirios por la muerte del empresario franco-sirio Mazen Dabbagh y de su hijo Patrick.

El acercamiento entre ambos países comenzó tras la caída del antiguo régimen de Al Asad y su huida a Rusia en diciembre de 2024.

Ese mismo mes, una delegación diplomática francesa visitó Damasco y, en mayo de 2025, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, viajó a París invitado por Macron.

Durante ese encuentro, el mandatario francés reiteró su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Siria y expresó su disposición a trabajar para favorecer el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea al país. EFE

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