Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial-2026

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Maestros mexicanos rechazaron el viernes un ajuste salarial anunciado por el gobierno y amenazaron con una manifestación el 11 de junio, cuando arranca el Mundial de fútbol.

Unos 3.000 miembros del ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Ciudad de México a propósito de la celebración del Día del Maestro.

«Boicot al Mundial», escribieron en grafiti en un muro de concreto. «No es prioridad la educación, sino el negocio millonario del Mundial», rezaba otra pancarta.

El gobierno acordó un incremento de 9% con la dirigencia del SNTE, lejos del 100% que piden los educadores del ala disidente.

«¡Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas!», dijo a la AFP Filiberto Frausto Orozco, maestro del norteño estado de Zacatecas.

«Hay ya un consenso para que en el marco del fútbol estemos desplegando una de las movilizaciones más intensas, más contundentes que hasta hoy se hayan realizado», añadió.

Uno de los manifestantes marchaba dominando el balón. «Este movimiento es por el aumento», gritaban otros mientras tocaban la percusión.

Un cordón policial impidió el paso de la manifestación hasta la secretaría de Educación.

Los maestros suelen movilizarse en puntos estratégicos de la ciudad. Han bloqueado, por ejemplo, los accesos al aeropuerto internacional de Ciudad de México, lo que provoca un caos en las calles y contratiempos a los viajeros.

México espera la llegada de unos cinco millones de turistas por el Mundial, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

El juego inaugural entre México y Sudáfrica está previsto en el estadio Azteca.

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