Mali anuncia el asesinato con un dron de un importante dirigente yihadista

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Bamako, 14 jun (EFE).- El Ejército maliense anunció este domingo el asesinato de un importante dirigente del Grupo yihadista de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) en una operación con un dron el pasado 3 de junio en el centro del país.

En un comunicado, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali (FAMa) señaló que el dirigente yihadista Oumar Kéréna fue localizado y abatido en Mougnan, a unos 45 kilómetros al oeste de Djenné, en la región de Mopti, mediante un ataque «preciso» con un dron.

La nota añade que Kéréna inició su trayectoria terrorista en el grupo Monoteísmo y Yihad en África del Oeste (MUJAO) y ascendió hasta convertirse en jefe de la zona de Serma dentro del JNIM, además de coordinar actividades en varias regiones del sur de Mali y en parte de Burkina Faso.

En el sur de Mali, particularmente en la región de Sikasso, el JNIM centra sus acciones en ataques de desgaste contra el Ejército y en interrumpir las principales rutas de abastecimiento, vitales para la importación de combustible al país, que llega por el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil.

Mali, país sin litoral y sin producción comercial de petróleo, depende íntegramente de las importaciones.

La mayor parte del combustible que consume entra a través del puerto de Abiyán y se transporta por carretera, aunque cuenta con otras dos líneas terrestres de suministro de combustible y alimentos: una que une Bamako con Dakar (Senegal) y otra con Marruecos que atraviesa Mauritania y el Sáhara.

El país, dirigido por una junta castrense desde 2020, se enfrenta a un repunte de las acciones yihadistas, cuyo radio de alcance se aproxima cada vez más a la capital.

Esta escalada se desarrolla en un contexto de vacío de seguridad, parálisis política, desgaste de las instituciones y una situación de aislamiento internacional en Mali sin comparación en los últimos años. EFE

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