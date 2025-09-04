Mali denuncia a Argelia ante la Corte Internacional por la destrucción de un dron militar

Bamako, 4 sep (EFE).- El Gobierno de transición de Mali presentó este jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Argelia por la destrucción «premeditada» de un dron de reconocimiento de sus fuerzas armadas en la región de Kidal (norte) a finales de marzo.

El Gobierno de Mali, en manos de los militares desde el golpe de Estado de 2020, recalcó en un comunicado difundido este jueves que el aparato, con matrícula TZ-98D, fue derribado en Tinzawatène, localidad fronteriza con Argelia, durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2025.

Las autoridades malienses reafirmaron que la acción se produjo dentro de su territorio y la calificaron de «agresión» y de «violación» de la Carta de la ONU, de las resoluciones de la Asamblea General y del Acta constitutiva de la Unión Africana (UA).

El Ejecutivo recordó que, tras el incidente, pidió sin éxito a Argel que aportara pruebas de la presunta violación de su espacio aéreo.

Aseguró además que la destrucción del dron tuvo como objetivo «obstaculizar» las operaciones contra grupos armados y denunció una «connivencia» entre el régimen argelino y elementos terroristas activos en el Sahel.

El Gobierno maliense afirmó que busca frenar lo que calificó de «patrocinio» del terrorismo por parte de «ciertos Estados» de la región y reiteró su apelación a trabajar de buena fe para garantizar la paz, la seguridad colectiva y el desarrollo sostenible en el Sahel.

El pasado 7 de abril, Argelia cerró su espacio aéreo a Mali en plena escalada de tensiones con la Confederación de Estados del Sahel (AES), que integra Burkina Faso, Mali y Níger, tras el incidente con el dron maliense.

La medida provocó una reacción recíproca de Bamako y la crisis derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argel y los tres países del bloque, después de que Burkina Faso y Níger se solidarizaran con Mali. EFE

