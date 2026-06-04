Mali prohíbe las motos fuera de las principales ciudades en medio de la violencia yihadista

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Mali prohibió el uso de ciertas motocicletas fuera de las principales ciudades mientras el país africano lucha contra una insurgencia yihadista, según un decreto gubernamental difundido el miércoles.

La nación se encuentra sumida en una crisis de seguridad cada vez más grave tras unos ataques coordinados a gran escala contra la junta militar gobernante llevados a cabo el 25 y 26 de abril por yihadistas vinculados a Al Qaeda y separatistas tuaregs.

Las motos son el principal medio de transporte de esos grupos yihadistas.

Una orden leída en la televisión nacional el miércoles por la noche indicó que «se suspende en todo el territorio nacional la circulación de motocicletas con una cilindrada superior a 125 cc fuera de los principales centros urbanos».

La orden establece excepciones para Bamako, las capitales regionales y algunas localidades urbanas.

Las autoridades también anunciaron la suspensión en todo el país de la «importación, tránsito, comercialización, venta y distribución gratuita» de las motocicletas de 125 cc o más, así como de sus accesorios.

En medio de su asedio, los yihadistas han bloqueado varias rutas clave que conducen a Bamako desde el 30 de abril y han incendiado decenas de autobuses y camiones de carga.

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